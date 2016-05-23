Самедов: «Локомотив» должен быть в тройке, но у нас необъективное судейство»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов подвел итоги выступления железнодорожников в этом сезоне.

«Команда выступила неудачно. Сезон складывался неплохо, но то, что произошло в концовке... Конечно, мы не можем быть довольны – это неудачное выступление. Мы виноваты, что в концовке так выступили, но некоторые вещи, которые всплыли на финише сезона... Мне и моим одноклубникам они не понравились. Они были необъективными. Я имею в виду судейство.



Тем не менее, в нынешнем сезоне было больше плюсов, чем минусов. Повторюсь, что складывался он неплохо. Мы ровно шли по сезону, хорошо отыграли групповой этап Лиги Европы. Да, с «Фенербахче» где-то не повезло... Все время были в тройке в чемпионате, все время были в медалях, но... получилось так, как получилось. Будем делать выводы. «Локомотив» должен бороться за место в тройке, но у нас в чемпионате не хватает спортивного принципа», – считает Самедов.