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  • Самедов: «Локомотив» должен быть в тройке, но у нас необъективное судейство»

Самедов: «Локомотив» должен быть в тройке, но у нас необъективное судейство»

23 мая 2016, 23:55
24

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов подвел итоги выступления железнодорожников в этом сезоне.

«Команда выступила неудачно. Сезон складывался неплохо, но то, что произошло в концовке... Конечно, мы не можем быть довольны – это неудачное выступление. Мы виноваты, что в концовке так выступили, но некоторые вещи, которые всплыли на финише сезона... Мне и моим одноклубникам они не понравились. Они были необъективными. Я имею в виду судейство.

Тем не менее, в нынешнем сезоне было больше плюсов, чем минусов. Повторюсь, что складывался он неплохо. Мы ровно шли по сезону, хорошо отыграли групповой этап Лиги Европы. Да, с «Фенербахче» где-то не повезло... Все время были в тройке в чемпионате, все время были в медалях, но... получилось так, как получилось. Будем делать выводы. «Локомотив» должен бороться за место в тройке, но у нас в чемпионате не хватает спортивного принципа», – считает Самедов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр
Комментарии (24)
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zra78
1464037344
Да где и сами обосрались
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NapaS
1464040979
Саша, ну не манди, у вас баба на корабле, причем за капитана, а ты еще что-то хочешь и ищешь причины за бортом... ...и, кстати, лично к тебе вопросов нет, даже удивляешь порой.
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mutabor0992
1464055757
Вот не надо только вонять...Особенно после окончания чемпа.
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a-rakhmatov
1464058509
"Плохому танцору яйца мешают"
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Диктор
1464064503
Нет Саша -это увы тебе порядочности и мужества не хватает.А биопотоки с космоса вам не мешали-а то может происки конкурентов????
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vladimir-7
1464068226
Я не болельщик Локомотива, но весной думал,что Локомотив по окончании чемпионата будет на втором или третьем месте. А вообще, Саша прав!
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Пчела 672
1464068282
У вас не объективный президент, который продал единственного напа, когда команда борется за чемпионство. Вон Гинер, ещё тот продавец, а Мусу не отдал. Теперь смотрим на результат))
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Serjoga
1464070515
О каком спортивном принципе идет речь? Если вы своим баблом скупаете ведущих игроков клубов второй восьмерки? Своих растить западло? С Зенита пример берете? Результат на лицо!
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Garrincha58
1464071640
Самедов нытик играть надо а не сопли распускать а судейство как судейство даже в ЛЧ Барса вылетела из за судейства но они не плачут как вы паровозники
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srg38
1464087782
Саша, просрали и просрали, перекладывать вину не стоит.
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