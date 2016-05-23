В «Динамо» обещают гласность и возвращение в Премьер-лигу

Председатель совета директоров «Динамо» Владимир Проничев выступил с обращением, в котором обозначил задачу команды на следующий сезон.

«От имени вновь избранного Совета Директоров Футбольного клуба «Динамо-Москва» хочу полностью разделить то глубокое сожаление, которое сейчас переживает вся динамовская общественность – ветераны, болельщики, наши юные воспитанники, приношу свои извинения и переживаю вместе с вами.

Осознаем меру ответственности, которая на нас лежит. Сейчас наша главная задача – принять все необходимые меры для возвращения клуба в Премьер-Лигу в 2017 году. Все наши действия в этом направлении будем осуществлять гласно, с учетом мнения общественности. В ближайшее время объявим о проведении соответствующих встреч с ветеранами и активом болельщиков. Сегодня прошу всех проявить сдержанность и объединиться вокруг нашего клуба», – заявил Проничев.