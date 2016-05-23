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В «Динамо» обещают гласность и возвращение в Премьер-лигу

23 мая 2016, 22:58
9

Председатель совета директоров «Динамо» Владимир Проничев выступил с обращением, в котором обозначил задачу команды на следующий сезон.

«От имени вновь избранного Совета Директоров Футбольного клуба «Динамо-Москва» хочу полностью разделить то глубокое сожаление, которое сейчас переживает вся динамовская общественность – ветераны, болельщики, наши юные воспитанники, приношу свои извинения и переживаю вместе с вами.

Осознаем меру ответственности, которая на нас лежит. Сейчас наша главная задача – принять все необходимые меры для возвращения клуба в Премьер-Лигу в 2017 году. Все наши действия в этом направлении будем осуществлять гласно, с учетом мнения общественности. В ближайшее время объявим о проведении соответствующих встреч с ветеранами и активом болельщиков. Сегодня прошу всех проявить сдержанность и объединиться вокруг нашего клуба», – заявил Проничев.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shava-andrey
1464035773
Жалко великий клуб ;(
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ЖОРРО
1464036834
Беда сближает...
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Sergej-74
1464037444
все зависит от руководства будет нормальный состав вернемся сразу
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ivanthebest
1464042496
"гласно, с учетом мнения общественности" - по-моему профи должны особо не учитывать мнение общественности, а делать свою работу эффективно и планомерно...
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gor77
1464057861
Торпедо, Спартак, ЦСКА - все побывали низших лигах. Не все быстро вернулись. Я не болельщик Динамо, но клуб обязан вернуться!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464062500
Клуб надо продавать в частные руки. С таким советом директоров можно вылететь и в любительскую лигу.
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Serjoga
1464070690
Тренера будем выбирать голосованием среди фанатов! Состав назначать на игру будет "Вася"! Таким путем ближе второй дивизион!
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Apachi Bur
1464084658
Думаю через 2-3 сезона вернётся , т.к.в фнл много команд сильнее Динамо ,
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sined1951
1464117942
Для Москвы оптимальным будет 2 клуба в премьер-лиге-ЦСКА и Спартак. У Динамо и Локомотива мало болельщиков. Следующим вылетит Локомотив. Это делается быстро, за 1 сезон. Примеры-Торпедо и Динамо.
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