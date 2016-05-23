«Динамо» ведет переговоры с ВТБ о продлении контракта

«Динамо» и основной спонсор клуба банк ВТБ ведут переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение между сторонами действует до конца 2016 года, а решение о дальнейшем сотрудничестве ВТБ примет осенью.

«На этот год продолжает действовать спонсорский контракт между ВТБ и ФК «Динамо». Вопрос о его продолжении в 2017 году пока находится в стадии обсуждения. Согласно сложившейся практике, группа ВТБ принимает решения о поддержке тех или иных спонсорских программ осенью», – сообщили в пресс-службе ВТБ.