«Краснодар» начнет подготовку к новому сезону через три недели

Футболисты «Краснодара» после завершения 30-го тура Премьер-лиги ушли в непродолжительный отпуск. Для отдыха у игроков и тренерского штаба команды есть три недели – уже 13 июня «быки» начнут подготовку к новому сезону.

До конца июня «Краснодар» будет проходить подготовку на собственной базе, а 5 июля отправится на сбор в Австрию. Там команда пробудет до 19 июля.

28 июля «Краснодар» проведет свой первый официальный матч сезона-2016/17 в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника команда узнает 15 июля.