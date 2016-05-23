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Бюджет московского «Динамо» сократится в несколько раз

23 мая 2016, 12:46
18

Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет сокращен в несколько раз. Напомним, что бело-голубые в новом сезоне впервые в своей истории будут выступать в ФНЛ.

В этом году продолжит действовать спонсорское соглашение «Динамо» с ВТБ на 3 миллиарда рублей, которое покрывает большую часть бюджета клуба. Со следующего года оно будет уменьшено. Кроме того, москвичи лишатся еще нескольких партнеров, включая Mercedes-Benz.

Руководство бело-голубых рассматривает возможность получения дополнительных спонсорских средств, в частности привлечения компании «Ростехнологии» с последующим включением в структуру клуба представителей корпорации. Однако на данный момент ни с одним из потенциальных спонсоров соглашений не достигнуто.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (18)
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алекс88
1463997175
Ищите СПОнсоров на зарплаты ионову...денисову..дьякову...и "великому гению" бечираю..... Бабки то не малые хапуги эти гребут
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андрей андреев
1463998134
Фнл видимо навсегда
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jet andy
1464001079
Не люблю эту команду и ее фанатов, но надеюсь что они вернуться в ПЛ.
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Диктор
1464001305
Если это правда то боюсь ФНЛ не на один год.
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AnTiNeHrEsT
1464004556
Или кто то в руководстве или приближённые Динамо хотят клуб похоронить или их кукушка совсем не варит.
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vklceo
1464005023
если руководство клуба останется на своих постах, то фанам остается только посочувствовать. то, что уже много лет происходит с динамо - это прямая вина руководства. если ребята у руля останутся, то ФНЛ - это не предел.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464006916
Конец эпохи Динамо. Начнутся непонятные объединения, ищут потенциальные команды:"Химки","Торпедо"...
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Sergej-74
1464008625
этого и следовало ожидать
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juvseriy
1464008642
Дубль не первый год успешно играет, оттуда и набрать ребят, с прицелом на ЧМ 2018, кто-то да выстрелит
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Diesel133
1464012357
лишь бы не повторили судьбу Торпедо..
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