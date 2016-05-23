Бюджет московского «Динамо» сократится в несколько раз

Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет сокращен в несколько раз. Напомним, что бело-голубые в новом сезоне впервые в своей истории будут выступать в ФНЛ.

В этом году продолжит действовать спонсорское соглашение «Динамо» с ВТБ на 3 миллиарда рублей, которое покрывает большую часть бюджета клуба. Со следующего года оно будет уменьшено. Кроме того, москвичи лишатся еще нескольких партнеров, включая Mercedes-Benz.

Руководство бело-голубых рассматривает возможность получения дополнительных спонсорских средств, в частности привлечения компании «Ростехнологии» с последующим включением в структуру клуба представителей корпорации. Однако на данный момент ни с одним из потенциальных спонсоров соглашений не достигнуто.