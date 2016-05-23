Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Недостроенный стадион «Зенита» подорожает еще на 4 миллиарда

Недостроенный стадион «Зенита» подорожает еще на 4 миллиарда

23 мая 2016, 11:53
82

Смета строительства нового стадиона «Зенита» может вырасти на 4 миллиарда 327 миллионов рублей. Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году, его стоимость на тот момент составляла 6,7 миллиарда рублей.

«Будет подана поправка БФК, которая подразумевает увеличение стоимости строительства стадиона на 4 миллиарда 327 миллионов рублей», – рассказала глава аппарата бюджетно-финансового комитета (БФК) законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмила Дьяконова.

В начале текущего года официальная смета стадиона составляла 34,9 миллиарда рублей. В феврале текущего года подрядчик попросил комитет по строительству Санкт-Петербурга увеличить финансирование на 435 миллионов рублей из-за подорожания импортного оборудования.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (82)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1463994457
Сразу 2 мировых рекорда побьют этим стадионом: - Самый дорогой стадион - Самая большая сумма, которую украли на строительстве стадиона
Ответить
Каратель помойников
1463995030
грёбаные бомжи,мало того что нароных денег на тухлую команду-лифтёра спустили,так теперь ёщё золотой сарай для немытых получится
Ответить
ronaldo534
1463995302
Распил-арена
Ответить
kykyi
1463995762
Главное, чтобы после ЧМ не развалился, как сооружения после АТЭС, во Владике.
Ответить
андрей андреев
1463996259
Привет от 17млн русских,живущих за чертой бедности
Ответить
КАРАТ
1463997801
Раньше за такое растреливали, а сейчас это афшорный бизнес, поэтому и будет народ бедсвовать всю жизнь.
Ответить
Калинин
1463999570
уроды мне как болельщику зенита противно читать етот *глобальный на*б всего города и страны* оставили бы Кирова но чуть модернизировав .
Ответить
vladimir-7
1464000380
Распил продолжается! Почему Путин молчит или землячество роль играет? Медведев, Голикова и др., где Вы?
Ответить
СК
1464002096
Oxyeть!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464012282
В ближайшее время обвинят во всем стихию. Смоет недостроенный стадион в Финский залив.
Ответить
Главные новости
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+