Недостроенный стадион «Зенита» подорожает еще на 4 миллиарда

Смета строительства нового стадиона «Зенита» может вырасти на 4 миллиарда 327 миллионов рублей. Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году, его стоимость на тот момент составляла 6,7 миллиарда рублей.

«Будет подана поправка БФК, которая подразумевает увеличение стоимости строительства стадиона на 4 миллиарда 327 миллионов рублей», – рассказала глава аппарата бюджетно-финансового комитета (БФК) законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмила Дьяконова.

В начале текущего года официальная смета стадиона составляла 34,9 миллиарда рублей. В феврале текущего года подрядчик попросил комитет по строительству Санкт-Петербурга увеличить финансирование на 435 миллионов рублей из-за подорожания импортного оборудования.