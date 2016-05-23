Миранчук готов отправиться в Испанию или Германию

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«У многих есть такая возможность, но ребята не решаются, потому что в первое время приходится сложно. Но я хотел бы проверить себя, посмотреть как там и понять, почему за границей другой футбол.

Мне нравится испанский чемпионат, немецкий. Если бы была возможность, я бы уехал. В какой клуб? Возможно, в дортмундскую «Боруссию». Нравится, как она играет», – признался Миранчук.

В прошедшем сезоне Миранчук провел в Премьер-лиге 27 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.