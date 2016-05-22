Рейнгольд: «Результат сезона для «Спартака» – позор, качество игры – ниже плинтуса»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игры «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место и пробился в Лигу Европы.

«Лично для меня результат сезона для «Спартака» – это позор. Это мнение я читал и на страницах «Советского спорта». Если ставить цель – попасть в Лигу Европы и добиться ее – хорошо. Поаплодируем. А качество игры? Ниже плинтуса. Остаюсь при своем мнении. Команда «Спартак» – неконкурентоспособна в пределах России. Я не говорю про Западную Европу. Если на первый план в России выходит «Ростов»… Куда мы катимся?

«Спартак» потерял сезон. Последние четыре игры команда выиграла, и вдруг все проснулись: «Как заиграла команда». Где она заиграла? Ошибок столько же. Просто сняли Реброва и поставили Песьякова. Угадали на данный момент. Он выручал и сыграл четыре игры на ноль, хотя были моменты», – сказал Рейнгольд.