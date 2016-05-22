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  • Рейнгольд: «Результат сезона для «Спартака» – позор, качество игры – ниже плинтуса»

Рейнгольд: «Результат сезона для «Спартака» – позор, качество игры – ниже плинтуса»

22 мая 2016, 21:16
6

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игры «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место и пробился в Лигу Европы.

«Лично для меня результат сезона для «Спартака» – это позор. Это мнение я читал и на страницах «Советского спорта». Если ставить цель – попасть в Лигу Европы и добиться ее – хорошо. Поаплодируем. А качество игры? Ниже плинтуса. Остаюсь при своем мнении. Команда «Спартак» – неконкурентоспособна в пределах России. Я не говорю про Западную Европу. Если на первый план в России выходит «Ростов»… Куда мы катимся?

«Спартак» потерял сезон. Последние четыре игры команда выиграла, и вдруг все проснулись: «Как заиграла команда». Где она заиграла? Ошибок столько же. Просто сняли Реброва и поставили Песьякова. Угадали на данный момент. Он выручал и сыграл четыре игры на ноль, хотя были моменты», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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viking_91
1463946644
не Аленичев виноват что усиления нет...вот играют сегодня в фнл...а завтра на замену в основе выходят...Боккети Глушак и Промес , Попов молодец...а остальные так се середнячки Комбаровы сдулись, Брызгалов неплохо себя показал...нужен нападающий центральный как ни крути
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Alexx22
1463946714
ну шел бы эксперт и тренировал, а то на словах все герои а как что делать то в кусты!!!глупо выгонять тренера, 5 место не 12 все будет видно во 2 году работы
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ntaram
1463951900
Апсалутна с Вас адинакава ни мыслю! А еще Валерий!!!
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Kurp
1463983917
Сумашедший эксперт.
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vgarakh
1463993832
Ростов выходит на первый план надолго, так , готовься и привыкай.
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