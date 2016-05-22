Галицкий: «Краснодар» в этом сезоне стал сильнее, несмотря на то, что занял место ниже»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий подвел итоги завершившегося чемпионата России.

– Мы всегда недооцениваем наш, российский, чемпионат. Интрига сохранялась до последнего тура, и я считаю, что очень интересный чемпионат прошел. Удивительная борьба до последних минут: там говорят, что ЦСКА на 85-ой минуте едва не пропустил. Представляете, что это?

Ну, а что касается нашей команды, то мы довольны сезоном. Мне кажется, что мы стали сильнее, несмотря на то, что заняли место ниже. Хорошо сыграли. Мы идем дальше, как нам кажется, удерживая свой стиль. Поэтому и довольны. Все-таки MVP сезона – у нас в команде, лучший бомбардир в команде, Паша Мамаев становится лидером, вратарскую позицию тоже укрепили. Так что мы довольны сезоном.

– Есть ли задача попасть в Лигу Чемпионов в сезоне следующем?

– Ну, в спорте все хотят только побеждать, но здесь мы идем пошагово. В спорте бывает, что получается как получается, наши соперники не будут дремать. Пока что Лига Европы – это то, к чему мы стремимся. А там – как получится Надо уважать «Зенит», ЦСКА и другие клубы, которые по праву претендуют на что-то. Мы не можем сказать, что на данный момент наш состав стопроцентно готов к Лиге Чемпионов.

– Начнет ли команда новый сезон на новой арене?

– Ну, это от нас мало зависит. Есть проблемы у архитекторов все время, каждый день. С материалами тоже. Мы не откроемся, если не закончим стройку, но я думаю, что конец октября – это крайний срок, когда мы откроемся. А там уже посмотрим: август это будет или сентябрь.