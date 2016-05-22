Бабаев: «Соперником ЦСКА по матчу открытия клубного стадиона будет команда с большой буквы»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил о том, что соперником армейцев по матчу открытия нового клубного стадиона станет топ-клуб.

— Какие последние новости по стадиону?

— Пока никаких. Продолжается завершающий этап строительства. Мы очень надеемся, несмотря на большое количество бюрократических процедур, успеть в те сроки, которые наметили.

— Приютите земляков-динамовцев на время строительства ими собственной арены?

— Предварительные переговоры велись. Руководство «Динамо» действительно обратилось к нам с соответствующей просьбой. Мы готовы пойти соседям навстречу.

— Соперник по матчу открытия армейского стадиона все еще не определен?

— Пока ведутся переговоры. Как только они завершатся, мы сообщим. В любом случае это будет команда с большой буквы.

— С большой буквы Б?

— Вы про «Барселону»? Она находится в числе клубов, с которыми общаемся. В ближайшее время обо всем объявим.

— В чем заключается основная сложность в приглашении топ-клуба – сроки, финансы?

— Все вместе. Сроки, графики. Как правило, у европейских топ-клубов они расписаны на год вперед. Есть нюансы.