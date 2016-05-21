Ловчев: «Вылет «Динамо» – к лучшему, спаслись бы – продолжилась бы та же нудятина»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что вылет «Динамо» из РФПЛ пойдет московской команде на пользу. Напомним, бело-голубые впервые в истории вылетели из элитного дивизиона чемпионата России.

«Очень интересной выглядела ситуация с «Динамо» и «Зенитом». Сейчас нахожусь в Риме, компания футбольная, обсуждали между собой, как это все будет: «Газпром», ВТБ, Кокорин, Жирков... А выглядело все так, как и должно быть. Команда, которая уверенно шла к вылету, вылетела. Прискорбный для хозяев гол, пусть и молча, забил Кокорин. Но специально для болельщиков «Динамо», как бы горько им ни было, скажу: это к лучшему. Спаслись бы – продолжилась бы та же нудятина», – сказал Ловчев.