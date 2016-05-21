Мутко: «Причины вылета «Динамо» – смена тренеров и клубной политики»

Глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением относительно вылета «Динамо» из РФПЛ. Министр спорта отметил, что такому плачевному результату поспособствовали несколько факторов, среди которых тренерская чехарда и смена клубной политики. Напомним, бело-голубые уступили в последнем туре «Зениту» (0:3) и финишировали на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Могу только сожалеть. Клуб с такой историей, с такой армией поклонников! Но всегда причины поражения надо искать и в клубе в том числе. Чехарда в течение сезона, смена тренеров, руководства, смена политики – все это не могло не сказаться на результате. Но и у великих клубов бывают странички в истории, когда они покидают высший эшелон. Надеюсь, динамовцы сделают правильные выводы на следующий сезон», – сказал Мутко