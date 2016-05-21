Дзюба: «Если бы игроки «Динамо» могли ответить болельщикам, стоял бы и не напрягался»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод по завершении матча 30-го тура с «Динамо» (3:0). После финального свистка порядка 10-ти болельщиков бело-голубых выскочили на поле, чтобы резко высказать претензии некоторым игрокам команды. Отметим, что это поражение стоило динамовцам места в Премьер-лиге.

«Этот матч принципиален не только для Саши Кокорина, но и для Юрия Жиркова и для Артура Юсупова. Для Юсупова, наверное, это был в особенности волнительный матч, он переживает больше всех. Он добрый и впечатлительный. Для Артура это непростой матч, я на своей шкуре испытал, что такое играть против своей команды.

Когда в конце матча болельщики стали выбегать на поле, страшно не было. Слышал, что они обещали устроить массовый прорыв. Это немножко неприятно, ведь ты им ответить не можешь. Если бы можно было отвечать, я бы стоял и не напрягался. Когда ты знаешь, что одностороннее движение, то уже нужно быть ближе к подтрибунному помещению. Я сказал Дьякову, что он со своей скоростью не убежит от болельщиков. За него переживал, он медленный. Я сказал, что чуть позже за ним вернусь, если будут добивать этого парня в парике», – сказал Дзюба.