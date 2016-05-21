Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маслов: «Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше»

Маслов: «Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше»

21 мая 2016, 17:01
10

Бывший полузащитник «Динамо» Валерий Маслов после матча 30-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:3) поделился эмоциями от вылета бело-голубых из РФПЛ. Отметим, что элитный дивизион московский клуб покидает впервые в истории.

– Ребята, да что ж это такое?! Как так можно играть? Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше. И этим людям еще платят такие деньги?! Как они вообще попали в наш клуб? При нас бы отправили в третью лигу. Объясните, как они тут оказались. И еще права качают: вы мне не ту зарплату платите! Да какая к тебе к черту зарплата? Кто тебе учил так по мячу бить, пасы давать.

– Вы сейчас конкретно о ком?

– Да обо всех. Но прежде всего об опытных игроках. И Ионов еще на сборную претендует?! Бред! А Денисов, Габулов? Такая же история. Ну хорошо – Денисов и Ионов – ленинградцы, им «Динамо», может быть, вообще до лампочки! Но тогда играйте хотя бы за контракт! Даже этого нет.

– Тренер виноват?

– А он всегда виноват. Нет результата – виноват тренер. Я же тоже побыл в этой шкуре. Но, конечно, это позор. Как такие игроки оказались в «Динамо». Бечирай – черногорец? Так чего же он у нас делает? Пусть играет в своей Черногории. А швед Хольмен – смех, а не защитник. Лучше дать шанс молодежи!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1463839935
К словам великого Маслова и добавить-то нечего.
Ответить
порт
1463840559
Как то зло, хоть и справедливо.
Ответить
river31
1463841310
Перезагрузка нужна Динамо. Может ФНЛ мотивации к победам добавит. Обидно конечно, сильная команда, была к сожалению, и так скатилась. Удачи им и скорейшего возвращения, надеюсь достойного, в РПФЛ.
Ответить
Freyk
1463841588
Лучше дать шанс молодежи? У «Динамо» 90% состава — это молодежь, а толку?!
Ответить
Sergej-74
1463842583
жаль болельщиков а команду нет да ей и нету посути
Ответить
кошмарик
1463842623
через 5-6 лет вернется.. ждемс
Ответить
Вомбат
1463843655
Почти все сказанное Масловым - чепуха, сиюминутные эмоции, но есть одно верное замечание. Как мог Кобелев просить купить ему Холмена, а потом ставить его в состав, и как мог нынешний псевдотренер продолжать делать это? Если это психоз, то почему одинаковый у двоих?
Ответить
Финт
1463851038
Бечирай один из лучших в команде! Руководству надо дать пинок, что сезон профукало и игроков распродало во время чемпионата идиоты!
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
2
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Все новости
Все новости
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
Вчера, 17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
Вчера, 17:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+