Маслов: «Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше»

Бывший полузащитник «Динамо» Валерий Маслов после матча 30-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:3) поделился эмоциями от вылета бело-голубых из РФПЛ. Отметим, что элитный дивизион московский клуб покидает впервые в истории.

– Ребята, да что ж это такое?! Как так можно играть? Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше. И этим людям еще платят такие деньги?! Как они вообще попали в наш клуб? При нас бы отправили в третью лигу. Объясните, как они тут оказались. И еще права качают: вы мне не ту зарплату платите! Да какая к тебе к черту зарплата? Кто тебе учил так по мячу бить, пасы давать.

– Вы сейчас конкретно о ком?

– Да обо всех. Но прежде всего об опытных игроках. И Ионов еще на сборную претендует?! Бред! А Денисов, Габулов? Такая же история. Ну хорошо – Денисов и Ионов – ленинградцы, им «Динамо», может быть, вообще до лампочки! Но тогда играйте хотя бы за контракт! Даже этого нет.

– Тренер виноват?

– А он всегда виноват. Нет результата – виноват тренер. Я же тоже побыл в этой шкуре. Но, конечно, это позор. Как такие игроки оказались в «Динамо». Бечирай – черногорец? Так чего же он у нас делает? Пусть играет в своей Черногории. А швед Хольмен – смех, а не защитник. Лучше дать шанс молодежи!