Роналду пропустил тренировку «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустил вчерашнюю тренировку мадридской команды. Как сообщает источник, португалец получил плановый отдых, а в пятницу он индивидуально работал с физиотерапевтами в тренажерном зале.



Напомним, что еще недавно Роналду находился в лазарете из-за мышечной травмы, из-за чего пропустил три игры. Сейчас в «Реале» решили не рисковать здоровьем лидера и предоставили ему отдых в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится 28 мая.