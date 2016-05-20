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  • Фанаты «Зенита»: «От матча с «Динамо» зависит, каким останется нынешний сезон в памяти»

Фанаты «Зенита»: «От матча с «Динамо» зависит, каким останется нынешний сезон в памяти»

20 мая 2016, 13:02
12

Болельщики «Зенита» обратились к футболистам петербургской команды в преддверии гостевого матча заключительного тура чемпионата России с «Динамо».

«Подходит к концу сезон-2015/2016, в котором главная цель – чемпионство – осталась недостигнутой. Впереди нас ждет летнее межсезонье и смена тренера. Но у нас с вами остается последний матч – на выезде в 30-м туре мы играем с «Динамо"! Многие из вас уже успели убедиться, каким принципиальным является это противостояние.

Данный матч определит итоговое положение команд в турнирной таблице, а турнирное положение подмосковной команды вызывает множество нефутбольных разговоров и слухов о возможном влиянии на результат административного ресурса. Призываем вас доказать, что вы являетесь профессионалами, и подойти к этой игре с максимальным настроем!

21 мая мы все будем с вами на трибунах стадиона в Химках! Каким останется в памяти ФК «Зенит» в сезоне-2015/16, зависит от вас!» – говорится в сообщении болельщиков сине-бело-голубых.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (12)
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1463739236
зенит говно
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Hiddink95
1463740859
что-то на непроигрыш Динамо дюже много ставок накопилось... И ведь правда могут слить, почти целый состав себя заранее на отпуск отправил, включая Халка, Гарая и Витселя, а без них Зениту будет не столько сложно играть, сколько непривычно, и скорее всего исход матча будет 1:1
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sidul1
1463740881
это точно MERDA
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yurdin
1463741984
Ваше имя the nit
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волчарик
1463742263
я в шоке дожил что болельщики уговаривают миллионеров 90 минут по полю побегать
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Zubo
1463745158
Типа поставил против Зенита и "неожиданно" выиграл, хороший сезон получился !
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tambovchanin
1463753269
в фнл их отправить пускай там молодых обкатывают
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