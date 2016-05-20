Фанаты «Зенита»: «От матча с «Динамо» зависит, каким останется нынешний сезон в памяти»

Болельщики «Зенита» обратились к футболистам петербургской команды в преддверии гостевого матча заключительного тура чемпионата России с «Динамо».

«Подходит к концу сезон-2015/2016, в котором главная цель – чемпионство – осталась недостигнутой. Впереди нас ждет летнее межсезонье и смена тренера. Но у нас с вами остается последний матч – на выезде в 30-м туре мы играем с «Динамо"! Многие из вас уже успели убедиться, каким принципиальным является это противостояние.

Данный матч определит итоговое положение команд в турнирной таблице, а турнирное положение подмосковной команды вызывает множество нефутбольных разговоров и слухов о возможном влиянии на результат административного ресурса. Призываем вас доказать, что вы являетесь профессионалами, и подойти к этой игре с максимальным настроем!

21 мая мы все будем с вами на трибунах стадиона в Химках! Каким останется в памяти ФК «Зенит» в сезоне-2015/16, зависит от вас!» – говорится в сообщении болельщиков сине-бело-голубых.