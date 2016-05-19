«Спартак» вернется к старой эмблеме через два месяца

Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» и одноименный московский футбольный клуб подписали договор о праве на использование товарного знака «Спартак».

«Решение о возвращении прежней эмблемы за клубом, со стороны общества будет полная поддержка. Договор уже подписан, на прошлой неделе мы отдали его на регистрацию в Роспатент. Сроки регистрации – до двух месяцев», – сказала председатель центрального и российского советов МФСО «Спартак» Анна Алешина.

Ранее вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о готовности клуба к возвращению старой эмблемы.