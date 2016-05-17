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  • Балаге: «На рынке мало игроков уровня Роналду, и «Реал» может предложить ему новый контракт»

Балаге: «На рынке мало игроков уровня Роналду, и «Реал» может предложить ему новый контракт»

17 мая 2016, 21:50
2

Испанский журналист Гильем Балаге поделился своим видением ситуации на транфсерном рынке.

«Положение таково, что «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» должны обновить составы, «Барселоне» нужны перемены, «Реалу» – свежая кровь.

Игроков не хватит. Деньги у клубов есть, но футболистов на рынке нет. Так что, вероятно, «Реал» может дважды подумать перед тем, как избавиться от Роналду.

Есть Левандовски, который мог бы заменить его, но кто есть еще? Никто не достиг такого уровня, чтобы можно было подумать, что вскоре он будет так же хорош, как Роналду.

«Реал» прошел путь от назначения цены за Роналду до понимания, что ему нет замены на рынке. На протяжении всего сезона Криштиану думал, что это его последний год в «Реале», и даже выставил дом на продажу.

Из-за недостатка альтернатив на рынке «Реал» может предложить Роналду новый контракт», – считает Балаге.

Источник: Skysports
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Kybik-Pybik
1463516319
Реал должен!!! предложить ему новый контракт... каким бы классным не был состав Реал и без Роналду, это будет не тот Реал... Да, это будет сильная команда, но ее пределом будет борьба за второе место Примеры и 1/4 ЛЧ...
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Schicko_008
1463559502
На рынке НЕТ игроков уровня Роналду. Левандовски рядом не стоит с Криштиану, хотя бы потому, что провел всего один более-менее удачный сезон. 29 голов в Бундеслиге как лучший результат в расцвете сил (28 лет!!) это вообще не уровень Роналду, который столько забивал только в АПЛ (!!!) в 23 и в 21 год. И я уже молчу про общее влияние наличия Роналду на команду.
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