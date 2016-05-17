Балаге: «На рынке мало игроков уровня Роналду, и «Реал» может предложить ему новый контракт»

Испанский журналист Гильем Балаге поделился своим видением ситуации на транфсерном рынке.

«Положение таково, что «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» должны обновить составы, «Барселоне» нужны перемены, «Реалу» – свежая кровь.

Игроков не хватит. Деньги у клубов есть, но футболистов на рынке нет. Так что, вероятно, «Реал» может дважды подумать перед тем, как избавиться от Роналду.

Есть Левандовски, который мог бы заменить его, но кто есть еще? Никто не достиг такого уровня, чтобы можно было подумать, что вскоре он будет так же хорош, как Роналду.

«Реал» прошел путь от назначения цены за Роналду до понимания, что ему нет замены на рынке. На протяжении всего сезона Криштиану думал, что это его последний год в «Реале», и даже выставил дом на продажу.

Из-за недостатка альтернатив на рынке «Реал» может предложить Роналду новый контракт», – считает Балаге.