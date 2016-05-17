Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне смертельно скучен»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился своим мнением об игре манкунианцев в нынешнем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» – клуб, который я люблю и любил с детства – был смертельно скучен в этом сезоне.

Это один из тех клубов, которые пошли в совершенно неправильном направлении. Мы никогда не играли так, как сейчас. Никогда не уходили в защиту, поведя в счете 1:0. Всегда старались забить второй, третий.

Вся та тяжелая работа, которую сэр Алекс проделал вслед за сэром Мэттом Басби, пошла насмарку. Как фанат я прежде всего хочу побед, но также мне хотелось бы, чтобы игра приносила удовольствие», – сказал Шмейхель.