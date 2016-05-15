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Самедов: «Пенальти в ворота «Локо»? Это бардак, ребята!»

15 мая 2016, 22:21
21

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов высказал явное недовольство работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в поединке 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1). В эфире телеканала «Матч ТВ» игрок железнодорожников отметил, что пенальти, назначенный в ворота красно-зеленых, иначе как бардаком назвать нельзя.

– В концовке была стычка обычная. Все закончилось тем, что судья выписал много предупреждений и красную карточку.

– Главный тренер сказал, что судья виноват. Согласны?

– Да, согласен. Это, мягко говоря, бардак. Это беда.

– Судейством довольны?

– А вы довольны? Вам нравится, как работают судьи? Все жалуются на футболистов, но что делают в концовке судьи...

– А пенальти был?

– В наши ворота? Пенальти? Это бардак, ребята! Какой пенальти, вы что! Человек прыгнул головой в мяч, а он поставил пенальти! Когда его спросили, за что он поставил пенальти... Это смешно!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Самедов Александр Вилков Михаил
Комментарии (21)
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Zeff
1463340867
Должно было быть 3 пенальти в ворота Локомотива.
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Диктор
1463341116
Саша не позорься-ты всегда был объективным.Пенальти назначенный в ворота Зенита больше вызывает сомнений-игра была корпус в корпус..А в ваши ворота там еще до падения ,защитник откровенно толкал руками.
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Freyk
1463341466
Ну красная абсолютно по делу, там Миранчуку даже не вторую желтую, а прямую красную надо было показывать... Просто взял и выбил мяч с точки, хам и провокатор.
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чепушило
1463344749
Да ладно нормально все, локо так не играл не когда, пусть договорняк так и есть сыграли, но меня гнобит, то что , всем сказали что ЦСКА чемпион, более за краснадар завтра и все , они если честно заслужили, это я о Ростове, а лига Европы будет зенина, а черножопое ЦСКА и не пройдёт и отбор лиги чемпионов
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LOKOfanatik19
1463353534
Прочитал комменты, и думаю от чего футбол в нашей стране плохой, да если болельщики ничего не понимают, то что уж тут.... Если при пенке ЛОКО, было сыграно корпус в корпус, то мы станем чемпионами Евпропы
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samara94
1463378338
очередное нытье московского хлама,мусора дай бог в этом сезоне вылетят а в следующем свинину или паровозов сольют
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Kurp
1463378777
Да, судья ошибся в случае с пенальти в ворота Локомотива. Мутко почему-то не проверяет его на детекторы лжи.
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Jack24
1463388944
тоже считаю что пенальти какие то мутные у бомжей в последнее время
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Serge2591
1463448130
Что за клоунада, не было пенальти? Выбить головой мяч он хотел? Ага *лять, лежащий на земле, все справедливо, Михалик держал руками Дзюбу, это раз, и свалился в ноги, преградив путь к мячу это два, и не*уй ныть, что кто-то там подсуживает.
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