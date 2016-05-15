Самедов: «Пенальти в ворота «Локо»? Это бардак, ребята!»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов высказал явное недовольство работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в поединке 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1). В эфире телеканала «Матч ТВ» игрок железнодорожников отметил, что пенальти, назначенный в ворота красно-зеленых, иначе как бардаком назвать нельзя.

– В концовке была стычка обычная. Все закончилось тем, что судья выписал много предупреждений и красную карточку.

– Главный тренер сказал, что судья виноват. Согласны?

– Да, согласен. Это, мягко говоря, бардак. Это беда.

– Судейством довольны?

– А вы довольны? Вам нравится, как работают судьи? Все жалуются на футболистов, но что делают в концовке судьи...

– А пенальти был?

– В наши ворота? Пенальти? Это бардак, ребята! Какой пенальти, вы что! Человек прыгнул головой в мяч, а он поставил пенальти! Когда его спросили, за что он поставил пенальти... Это смешно!