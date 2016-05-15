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  • Виллаш-Боаш: «Объективно говоря, «Зениту» будет тяжело побороться за Лигу чемпионов»

Виллаш-Боаш: «Объективно говоря, «Зениту» будет тяжело побороться за Лигу чемпионов»

15 мая 2016, 21:58
11

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Мы играли против команды, которая умеет хорошо обороняться и уверенно действует на контратаках. У нас были проблемы с движением и передачами, поэтому обстоятельства сложились так, что было непросто. Ключевой момент – пенальти. Если бы мы уходили на перерыв, ведя в счете, то нам было бы проще. Но в любом случае игроки сделали все, чтобы добиться победы.

Борьба за титул завершена. Побороться за Лигу чемпионов, если говорить объективно, тоже будет непросто. Но ключевой момент не сегодняшняя игра, а те матчи в начале и середине турнира, в которых мы потеряли очки», – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (11)
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ТОПТЫГИН
1463339876
кооонь португальский-ОБЪЕКТИВНО ГОВОРЯ!!!!!!
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ТОПТЫГИН
1463339952
ПРОСРАЛ СЕЗОН ,ещё и мурчит про ОБЪЕКТИВНОСТЬ.............((((
(((
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Пчела 672
1463340152
Ну хоть на этот раз без нытья и по существу))) Уходи красиво
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WhiteEgon
1463341013
Не переживай, Андре. Ростов уже нагнули, и они сейчас будут терять очки, так что Зенит уже на втором месте. Шейхам надо учится у Газпрома делать свои команды чемпионами.
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nemolod
1463342222
Про объективность надо было еще зимой думать прежде чем Кержакова отстранять из состава-думал,что его легионеры всех обыграют,а на деле весной они оказались попросту не готовы!
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опус 2
1463373044
Провалил сезон,и памяти доброй о себе не оставил !
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vgarakh
1463387043
С таким составом, господи !!!
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