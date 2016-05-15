Виллаш-Боаш: «Объективно говоря, «Зениту» будет тяжело побороться за Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Мы играли против команды, которая умеет хорошо обороняться и уверенно действует на контратаках. У нас были проблемы с движением и передачами, поэтому обстоятельства сложились так, что было непросто. Ключевой момент – пенальти. Если бы мы уходили на перерыв, ведя в счете, то нам было бы проще. Но в любом случае игроки сделали все, чтобы добиться победы.

Борьба за титул завершена. Побороться за Лигу чемпионов, если говорить объективно, тоже будет непросто. Но ключевой момент не сегодняшняя игра, а те матчи в начале и середине турнира, в которых мы потеряли очки», – сказал Виллаш-Боаш.