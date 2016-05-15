«Зенит» – «Локомотив». Кокорин, Дзюба и Халк начнут матч с первых минут, Малафеев в запасе

Стали известны стартовые составы команд на игру 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Отметим, что вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев проводит сегодня свой прощальный матч в составе питерцев.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Хави Гарсия, Смольников, Витсель, Маурисио, Кокорин, Юсупов, Дзюба, Халк.

Запасные: Кержаков, Малафеев, Палиенко, Долгов, Богаев, Иванов, Шатов, Жирков.

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Шишкин, Михалик, Янбаев, Тарасов, Ндинга, Миранчук, Жемалетдинов, Самедов, Хенти.

Запасные: Абаев, Конченков, Логашов, Касаев, Коломейцев, Шешуков, Баринов, Фернандеш, Махатадзе, Шкулетич.