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  • Мостовой: «Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…»

Мостовой: «Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…»

15 мая 2016, 13:02
10

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Надежда на «Локо» в игре с «Зенитом» небольшая. Но гости обязаны вцепиться за последний шанс попасть в еврокубки. Поэтому «Зениту» просто не будет.

– Причины последних неудач «Локо» в составе или в тренере?

– Думаю, и в том, и в другом. Потеря Ниасса, конечно, сильно сказалась на команде. Сейчас играет Шкулетич, который за матч раза два касается мяча. Конечно, «Локо» тяжело так играть. Но у каждого свое видение ситуации. Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…

– А «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

– Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (10)
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ильиных
1463306910
Локо мимо кассы
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Диктор
1463309485
Спад может случиться у любой команды,жаль что он произошел в конце сезона,ну и продажа Ниасса зимой,на мой взгляд тоже ошибка.
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serhz
1463309586
Из-за этого ЛОКОмотива , КОТОРЫЙ сам никакой ! -теперь Спартак пролез на полусогнутых в ЛЕ ,где ему совсем не место с его бездарностями.
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Puteec
1463311357
судья зениту поможет
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Taps
1463313944
Кто такой Мостовой ? Что за перец ?
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Meduz
1463316397
Одна надежда на мельдоний у Ростова
Ответить
BAIv
1463316861
рано песни поёшь вас еще Терек с Уфой обыграют и Локо в кубках
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афоня72
1463327513
опять наши летят.., а такой коэффициент в случае выигрыша был 1:6, знали значит люди!
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