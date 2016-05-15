Мостовой: «Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Надежда на «Локо» в игре с «Зенитом» небольшая. Но гости обязаны вцепиться за последний шанс попасть в еврокубки. Поэтому «Зениту» просто не будет.

– Причины последних неудач «Локо» в составе или в тренере?

– Думаю, и в том, и в другом. Потеря Ниасса, конечно, сильно сказалась на команде. Сейчас играет Шкулетич, который за матч раза два касается мяча. Конечно, «Локо» тяжело так играть. Но у каждого свое видение ситуации. Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…

– А «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

– Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.