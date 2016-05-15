Аленичев: «Сочетать красивый футбол и положительные результаты в современном футболе непросто»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что не считает игру своей команды идеальной после трех побед подряд в чемпионате России.

«Я понимаю, что спартаковские болельщики всегда хотят видеть красивый футбол и положительный результат. Но в то же время они должны понимать, что достигнуть и того, и другого в современном футболе непросто. Пример «Баварии» и «Барселоны», которые не попали в финал Лиги чемпионов, это красноречиво доказывает. Подавляющее большинство людей были уверены, что одна из команд сыграет в финале турнира, но этого не случилось».

«Я понимаю тех болельщиков, которые не могут быть довольны игрой команды. Даже после трех побед их может не устраивать стиль, в котором они достигнуты. При этом не отказываюсь от слов, что для меня во главе угла всегда будет стоять спартаковский стиль, который хочу привить команде», – заявил Аленичев.