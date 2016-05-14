Мостовой: «Все в России забудут про Виллаш-Боаша, как только закончится сезон»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

– «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

– Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.

– Виллаш-Боаш полностью реализовал потенциал этого состава «Зенита»?

– Не знаю. Могу сказать одно: через пару недель, когда закончится сезон, про Виллаш-Боаша все в России забудут. К нам иностранцы, к сожалению, приезжаю пока только на заработки. Обидно немного, что мы стали лишь поставщиком денег. Я Виллаш-Боаша до приезда в России не сильно знал. И не узнаю теперь – был, не было его в «Зените».