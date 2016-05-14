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  • Мостовой: «Все в России забудут про Виллаш-Боаша, как только закончится сезон»

Мостовой: «Все в России забудут про Виллаш-Боаша, как только закончится сезон»

14 мая 2016, 21:08
10

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

– «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

– Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.

– Виллаш-Боаш полностью реализовал потенциал этого состава «Зенита»?

– Не знаю. Могу сказать одно: через пару недель, когда закончится сезон, про Виллаш-Боаша все в России забудут. К нам иностранцы, к сожалению, приезжаю пока только на заработки. Обидно немного, что мы стали лишь поставщиком денег. Я Виллаш-Боаша до приезда в России не сильно знал. И не узнаю теперь – был, не было его в «Зените».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Taps
1463250044
Кто такой Мостовой ? Виллаш-Боаша мы знаем.
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Вомбат
1463250720
Типичное мнение москвича. Да, болельщики Спартака и Локомотива, где тренеров меняют как перчатки, могут забыть чем отличались друг от друга Скала, Старков, Эмери, Коусейру и прочие. А в Зените совсем не так. Никто и никогда не забудет 3 года с паном ПЖ. И 3 года со Спалетти не забудут. Это топ-тренер, но, к сожалению, криводушный человек. Поэтому когда в команде возник конфликт он не смог его погасить, а наоборот раздул. Высокая квалификация АВБ вызывает у меня большие сомнения, но и его 2 года не забудут за то, что он создавал в команде отличную атмосферу, при нем заиграли Халк и Дзюба.
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Zubo
1463259272
Я не забуду про Вилаша Боаша так же как не забываю про Спалетти или Адвоката Не забываю я про Птржелу и Садырина а ты кто такой ? Тебя вообще кто нибудь помнит , ты интересовался ? От твоих комментариев всех тошнит...
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somn
1463283446
Делать такие заявления может алкаш от ларька, но "футбольный эксперт"... Это уже слишком.
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nemolod
1463296544
В одном Мостовой прав-самая обеспеченная во всех отношениях команда ха сезон пока выиграла только Кубок,да еще неизвестно как сложатся последние два тура! Все вспоминают Петржелу и Адвокаата,но забывают о том,что в то время в команде было немало питерских воспитанников,а сейчас?
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B_A_IV
1463300972
будет откат еще и контракт перезаключат, у нас же клоунада...
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zenitforever2015
1463301014
А в какой команде играл этот предсказатель?
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