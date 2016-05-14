Ван Гаал: «Мы изначально не имели шансов стать чемпионами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признал, что в текущем сезоне АПЛ у его команды изначально не было шансов на чемпионский титул. После 37 туров «МЮ» занимает в турнирной таблице пятое место.

«Мы можем выиграть Кубок Англии. Конечно, нашей задачей было попадание в Лигу чемпионов, и если мы не финишируем в топ-4, то не добьeмся цели. При этом перед заключительным туром мы сохраняем математические шансы на четвeртое место.

Не так уж и много команд могут этим похвастать. Конечно же, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом. Знаю, что от нас ожидали чего-то подобного, но не думаю, что это было реально», — сказал голландец.