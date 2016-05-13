Ван Гаал: «Я не люблю «если» – я люблю факты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениям о возможном непопадании в Лигу чемпионов.

«Должен напомнить, что мы еще можем квалифицироваться, так что мы говорим про «если», а я не люблю «если» – я люблю факты.

Но я могу сказать, что нам нужно улучшить. Не думаю, что у нас очень большие проблемы с организацией обороны – нам нужно поработать над атакой, и об этом я говорил еще перед началом сезона. Нужны креативные и быстрые игроки атаки», – сказал ван Гаал.