Виллаш-Боаш: «Финансовый фэйр-плей помешал создать в «Зените» очень большую команду»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который покинет петербургский клуб этим летом, признался, что будет скучать по российской Премьер-лиге.

«Я не хотел бы уделять много внимания каким-то проблемам, потому что все-таки провел здесь замечательное время. Но понятно, что изменение правил за неделю до чемпионата — это нонсенс. И тут, опять же, нужно винить только себя за то, что мы сами позволили подобному случиться. Но в остальном мне правда все понравилось.

Да, где-то на стадионах было не так много болельщиков, и этому тоже стоит уделить внимание, потому что совсем скоро многие клубы получат новые большие арены, которые надо будет заполнять. Если не собираются полные трибуны сейчас, что будет с ними? Но чемпионат России действительно хорош, и работать в нем интересно.

Можно сказать и про тактическое разнообразие команд. Кто-то здесь любит подержать мяч, кто-то — контратаковать. Это все тоже часть вызова, который бросают соперники. Конечно, я буду скучать и по этому.

Буду скучать по игрокам, по тому, как приняли меня в клубе. Александр Дюков, господин Миллер, Максим Митрофанов всегда полностью поддерживали меня. К сожалению, когда я только приехал, у нас возникли некоторые ограничения из-за финансовой фэйр-плей, что сказалось на наших мечтах о создании чего-то действительно очень большого. Мы вынуждены были взять паузу. Да, Хави Гарсия, Гарай и Могилевец присоединились к нам, но только в этом году мы усилились и Маурисио, и Дзюбой, и Кокориным, и Жирковым. В общем, я буду скучать по людям и клубу. Это было отличное время», – сказал Виллаш-Боаш.