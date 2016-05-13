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  • Виллаш-Боаш: «Финансовый фэйр-плей помешал создать в «Зените» очень большую команду»

Виллаш-Боаш: «Финансовый фэйр-плей помешал создать в «Зените» очень большую команду»

13 мая 2016, 15:51
16

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который покинет петербургский клуб этим летом, признался, что будет скучать по российской Премьер-лиге.

«Я не хотел бы уделять много внимания каким-то проблемам, потому что все-таки провел здесь замечательное время. Но понятно, что изменение правил за неделю до чемпионата — это нонсенс. И тут, опять же, нужно винить только себя за то, что мы сами позволили подобному случиться. Но в остальном мне правда все понравилось.

Да, где-то на стадионах было не так много болельщиков, и этому тоже стоит уделить внимание, потому что совсем скоро многие клубы получат новые большие арены, которые надо будет заполнять. Если не собираются полные трибуны сейчас, что будет с ними? Но чемпионат России действительно хорош, и работать в нем интересно.

Можно сказать и про тактическое разнообразие команд. Кто-то здесь любит подержать мяч, кто-то — контратаковать. Это все тоже часть вызова, который бросают соперники. Конечно, я буду скучать и по этому.

Буду скучать по игрокам, по тому, как приняли меня в клубе. Александр Дюков, господин Миллер, Максим Митрофанов всегда полностью поддерживали меня. К сожалению, когда я только приехал, у нас возникли некоторые ограничения из-за финансовой фэйр-плей, что сказалось на наших мечтах о создании чего-то действительно очень большого. Мы вынуждены были взять паузу. Да, Хави Гарсия, Гарай и Могилевец присоединились к нам, но только в этом году мы усилились и Маурисио, и Дзюбой, и Кокориным, и Жирковым. В общем, я буду скучать по людям и клубу. Это было отличное время», – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (16)
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ZENIT GOAL
1463145064
«Я не хотел бы уделять много внимания каким-то проблемам..." - ты после каждого матча это делал. Финансовый фэйр-плей?Ну не получится у наших руководителей создать отечественный Реал,Сити или ПСЖ,давно пора понять это.
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Masteralex
1463146141
плохому танцору всегда что-то мешает, то лимит на легионеров, то финансовый фэйр-плей
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андрей андреев
1463146884
Видимо хотят в Зенит ещё пару соток млн баксов народных денег вбухать.
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mnb 95
1463147379
Да, не хватило миллионов!
Ответить
abuker 06
1463147762
Почему то Бердыеву ничего не мешает
Ответить
джон базелон
1463150618
Ты это скажи Раньери,он посмеётся.Зенит по составу должен выносить всех в РФПЛ,как Барселона в Испании.У Ростова посмотри бюджет,смешно читать про его симпатию к нашему футболу,когда после каждого матча винил все подряд.Мне АВБ напоминает ЛВГ,когда виноваты все кроме них самих.Тренер он посредственный,привыкли работать скупая всех и вся,а как трудности возникают,сразу сваливать и не признавать свою несостоятельность!
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KorolShut
1463158312
Фейр плей ни как не мог тебе помешать сделать команду, ты тренер и должен тренировать игроков, а не ныть, тренеришка
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mik1954
1463158655
Завидуй молча морква, в карман твой видите ли залезли, а ваши клубы за чей счет существуют, ВТБ, РЖД и т.д.....
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lange
1463160816
Андрэ имел в виду не финансовый фэйр-плей, а лимит на легов, который изменили за неделю до старта чемпионата
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Вомбат
1463166653
Усилились так, что впервые с 2008 года в зону ЛЧ не попадаем.
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