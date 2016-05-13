Орлов: «Зенит» хотят возглавить многие тренеры. В Англии даже говорят о Моуринью»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Зенита». Напомним, что нынешний наставник петербуржцев Андре Виллаш-Боаш покинет свой пост по окончании сезона.

– Если «Манчестер Юнайтед» займет место в Лиге Чемпионов, четвертое, то контракт Луи ван Гала не остановить, у него по контракту еще год. И Моуринью свободен. И уже начали в Англии говорить: может быть, он в «Зенит» поедет?

– А может, он поедет?

– А почему нет? В этой жизни все может быть.

– Разговоры такие ведутся?

– В Англии это говорят. Я это не говорю, а вам передаю, что говорят в Англии. Я думаю, что он сюда не приедет, но говорят, но все возможно. Ну, как Мирча Луческу – его агенты бьют клинья, чтобы в «Зенит» попасть. В «Зенит» хотят очень многие тренеры попасть. Это не секрет, потому что «Зенит» очень порядочен в выполнении своих обязательств. Год держали Спаллетти, выплачивая ему контракт», – сообщил Орлов.