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  • Орлов: «Зенит» хотят возглавить многие тренеры. В Англии даже говорят о Моуринью»

Орлов: «Зенит» хотят возглавить многие тренеры. В Англии даже говорят о Моуринью»

13 мая 2016, 13:50
15

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Зенита». Напомним, что нынешний наставник петербуржцев Андре Виллаш-Боаш покинет свой пост по окончании сезона.

– Если «Манчестер Юнайтед» займет место в Лиге Чемпионов, четвертое, то контракт Луи ван Гала не остановить, у него по контракту еще год. И Моуринью свободен. И уже начали в Англии говорить: может быть, он в «Зенит» поедет?

– А может, он поедет?

– А почему нет? В этой жизни все может быть.

– Разговоры такие ведутся?

– В Англии это говорят. Я это не говорю, а вам передаю, что говорят в Англии. Я думаю, что он сюда не приедет, но говорят, но все возможно. Ну, как Мирча Луческу – его агенты бьют клинья, чтобы в «Зенит» попасть. В «Зенит» хотят очень многие тренеры попасть. Это не секрет, потому что «Зенит» очень порядочен в выполнении своих обязательств. Год держали Спаллетти, выплачивая ему контракт», – сообщил Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Моуринью Жозе Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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iuda
1463137026
При чём тут Зенит? Главное, какой у него персональный Комментаторще.
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Тяп-Ляп.
1463137413
Зенит порядочен?????????Вот это новость.Грабят народное достояние и это порядочность???Тифу на тя Гена.
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LOKOfanatik19
1463137484
Зенит порядочен!!! Да просто там дЕнег больше чем где либо, а где еще больше денег, таких тренеришек уже не возьмут!
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опус 2
1463140869
Год держали Спаллетти,выплачивая ему контракт - три года платить не получилось ,контракт не позволил ! Порядочность за народные деньги,подругому называется !
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pasarov
1463140903
У Орлова когнитивный параноидальный диссонанс... "Левый" комментатор...
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vgarakh
1463142958
Халявные /государственные/ деньги можно Спалети и 10 лет содержать, кстати это относится и к порядочности в выполнении обязательств. Какие герои!!!
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андрей андреев
1463144828
Да дайте ему уже мельдония,что бы заткнулся
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мыцык
1463146354
Где бомжи,и где Мауринио.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463154183
Золотой голос Газпрома.
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джон базелон
1463171136
Я ни чего против Зенита не имею и всегда болею за них в еврокубках,но Орлов уже достал,подарите ему форму,шарф и огромный постер с командой,пускай обдрочится уже.Его невозможно уже слушать!
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