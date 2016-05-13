Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – ЦСКА и «Краснодар»

Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым рассудит встречу между «Зенитом» и «Локомотивом». Поединок ЦСКА – «Краснодар» доверено обслуживать Виталию Мешкову.

15 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Анжи» – «Мордовия»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Павел Кулалаев (Волжский).

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск).

16 мая (понедельник)

«Амкар» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Дмитрий Сафьян (Москва).

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск).

«Спартак» – «Терек»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

«Кубань» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

«Ростов» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва).