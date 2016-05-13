Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – ЦСКА и «Краснодар»

Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – ЦСКА и «Краснодар»

13 мая 2016, 12:20
17

Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым рассудит встречу между «Зенитом» и «Локомотивом». Поединок ЦСКА«Краснодар» доверено обслуживать Виталию Мешкову.

15 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Анжи» – «Мордовия»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Павел Кулалаев (Волжский).

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск).

16 мая (понедельник)

«Амкар» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Дмитрий Сафьян (Москва).

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск).

«Спартак» – «Терек»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

«Кубань» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

«Ростов» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар Вилков Михаил
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1463132286
Единственный шанс Ростова на чемпионство, это Краснодар!!! Краснодар, даешь Российский "Челси", Смолов, а ты Азар"??!?!?!?!?!?!!
Ответить
REDAT
1463133443
Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!Нужно побеждать!!!!!!!!!!!!!
Ответить
iglls73
1463133708
Карася не зря поставили, все ясно
Ответить
Raider26
1463134792
Локо похоже потерял шанс на евро осень (( увы
Ответить
andr2112
1463145623
Карасев отомстит Широкову за "Судью в голубом"
Ответить
Дмитрий8814
1463154204
Локофанатик какой то странный
Ответить
Дмитрий8814
1463154317
Да Локомотиву лучше без Лиги Европы, пока не купят напа нормального и не много с полузащитой поработают, а то Самедов и Касаев не смогут тащить все время, Миранчук молодец, но с такой игрой Локомотиву быть не в Лиги Европы
Ответить
ljrljr0505
1463163520
Удачи ЛОКО против зенита.
Ответить
alex-76
1463197270
Концовка сезона провалена конкретно, но тем не менее удачи парням на Петровском!
Ответить
Главные новости
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
1
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
2
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
12
Все новости
Все новости
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
3
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
10
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+