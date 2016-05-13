Рапопорт: «ЦСКА не должен становиться чемпионом»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт уверен, что чемпионство ЦСКА в текущем сезоне станет ударом для петербургской команды.

«В случае достижения чемпионства сезон будет хорошим, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов. Ну а если не займем и второго места, это провал для клуба с такими амбициями, который наряду с ЦСКА является топовым в России. Если «армейцы» станут чемпионами, то для «Зенита» это будет большим ударом, потому что нельзя сравнивать сегодняшний ЦСКА по составу и инфраструктуре с «Зенитом».

В Уфе Слуцкий даже Вернблума вынужден был передвинуть в линию атаки. Нет у него сегодня футболистов! Не хватает людей! Не должно быть так, чтобы ЦСКА становился чемпионом. При всей заслуге Леонида Викторовича и ребят. В случае второго места «Зенита» удачным сезон назвать нельзя. Но в нынешнем сезоне чемпионства может не случиться», — сказал он.