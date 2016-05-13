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Рапопорт: «ЦСКА не должен становиться чемпионом»

13 мая 2016, 11:24
39

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт уверен, что чемпионство ЦСКА в текущем сезоне станет ударом для петербургской команды.

«В случае достижения чемпионства сезон будет хорошим, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов. Ну а если не займем и второго места, это провал для клуба с такими амбициями, который наряду с ЦСКА является топовым в России. Если «армейцы» станут чемпионами, то для «Зенита» это будет большим ударом, потому что нельзя сравнивать сегодняшний ЦСКА по составу и инфраструктуре с «Зенитом».

В Уфе Слуцкий даже Вернблума вынужден был передвинуть в линию атаки. Нет у него сегодня футболистов! Не хватает людей! Не должно быть так, чтобы ЦСКА становился чемпионом. При всей заслуге Леонида Викторовича и ребят. В случае второго места «Зенита» удачным сезон назвать нельзя. Но в нынешнем сезоне чемпионства может не случиться», — сказал он.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (39)
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olic29ivica
1463128259
В принципе все верно, но , чемпионом будет ЦСКА
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Тяп-Ляп.
1463128822
Ни ЦЫСКА ни Зинит не должны быть чемпионами,патамушта это против справедливости.
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андрей андреев
1463128986
Да,все верно,но чемпионом будет Ростов.
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Ubuntu
1463130125
Кубок получили и хватит с вас ЦСКА - чемпион!
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shikari__
1463130505
Бредни болел зенита во всей красе.
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igorek25
1463131317
Всё это звучит , как "Мы - Зенит, мы чемпионы по определению! Ну или по деньгам...." Что же тогда должны говорить функционеры МЮ,МС, Челси или Арсенала,глядя на таблицу своего первенства?
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mig28
1463133842
Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» - этим всё сказано
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kara-mba
1463134171
ЦСКА нельзя, Зенит недоберётся, значит Ростов? Лучше уж ЦСКА.
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арейская
1463138206
ЦСКА прислушайтесь к Рапопорту, вы не должны становиться чемпионами, это может повредить "Зениту"...В общем бред сплошной
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Elio
1463141834
Зенит каждый год позорит Россию в Европе. А Цска даже с сильными командами играет хорошо и 4 года с один и тем же составом играет и довольно таки стабильно...Но я думаю летом ЦСКА должен укрепиться
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