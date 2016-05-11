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  • Асхабадзе: «Насколько я знаю, в «Зените» Дзюба получает больше трех миллионов»

Асхабадзе: «Насколько я знаю, в «Зените» Дзюба получает больше трех миллионов»

11 мая 2016, 23:02
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переходе Артема Дзюбы в «Зенит».

– Насколько я помню, мы с ним нормально попрощались, обсуждая его возможное продление. Артем тогда довольно откровенно говорил обо всем. И мне лично ни в одном разговоре, да и в общении с другими он не называл каких-то людей, которых он «никогда не простит».

– В «Зените» он получает около трех миллионов евро в год. «Спартак» был не готов платить ему такую зарплату?

– Я не знаю, это все инсайды. Насколько я знаю, Артем получает больше трех миллионов. «Спартак» не был готов платить деньги до определенной цифры, скажем так.

– А что за цифра?

– Не буду говорить.

– В 2013 году становится понятно, что Дзюба не вписывается в тактику Карпина. Его отпускают в «Ростов», где он раскрывается и играет просто блистательно. Когда отпускали, до конца контракта оставалось два года. И в таких случаях 99 менеджеров из 100 продлили бы с ним соглашение. Почему вы этого не сделали?

– Если игрок не хочет что-то делать, его никогда не заставишь. Ни переходить в клуб, ни продлевать контракт, ни оставаться. Потому что игрок не хочет. Разговор о продлении был, но слова Артема были следующими: «Я уйду в аренду, вернусь – тогда посмотрим». Мы понимали, что это риск. Но держать его на скамейке и не отпускать? Зачем? Чтобы говорили, что клуб издевается над игроками?

– Говорят, что вы и Валерий Карпин не продлили контракт с Дзюбой намеренно. Чтобы потом он ушел бесплатно, и, возможно, вам за это была бы какая-то выгода.

– Стрелять я за такие слухи никого не буду. Это полная чушь. При чем здесь Валерий Карпин, если он уже ушел? Переговоры с Дзюбой велись при моем участии со стороны совета директоров и самого Федуна. И никакого Карпина в этой ситуации уж точно не было, поверьте, – сказал Асхабадзе в эфире передачи «Культ Тура».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (4)
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ZyryanovAV
1463000038
А Кержаков со своей зарплаты детям-инвалидам помогает, а Дзюба что... с Кокориным и Смоловым пропивает?
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mgordeev
1463007124
Асхабадзе очень хороший менеджер. Я бы доверил ему кправлять своими деньгами, например. Но у Артемки же своя правда - злой Карпин не давал играть и плохо тренировал Артемку.
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Виталий1
1463025999
Ненавижу мужиков-сплетников. А ещё больше ненавижу убожества, особенно среди любителей желтой прессы, считающие чужие деньги.
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