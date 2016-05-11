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Буратино может стать символом «Крыльев Советов»

11 мая 2016, 20:37
9

Сказочный персонаж Буратино может стать символом «Крыльев Советов».

Разработкой символа для самарского клуба занимаются местный депутат Александр Чернышев, руководитель городского клуба рукодельниц Ирина Аракчеева и представители футбольной общественности. После первого этапа конкурса, как сообщает официальный сайт думы городского округа Самара, в качестве символа был предложен именно Буратино.

В качестве аргументов для своего выбора авторы идеи приводят то обстоятельство, в первом футбольном матче в истории Самары играла команда Реального училища – в этом заведении получил образование создатель Буратино Алексей Толстой. Там же преподавал первый самарский футбольный тренер Вильгельм Иоганн Силландер, который был похож на другого персонажа сказки – папу Карло.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (9)
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alex kidn
1462988434
Когда березуцкие перейдут в крылья, тогда можно
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IAmZlatan
1462990155
а я думал это намёк...
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SoccerIlya
1462990460
Будет прозвище - "деревянные"
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SERG63
1462991109
Не буратино не прокатит
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mahb9ik
1462993535
немного ошиблись, буратино надо делать символом нашей лиги или всей федерации футбола а папкой Карло можно мутко назначить)))
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Oleg007
1462993772
а погребняк капитаном
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MonTee
1463002894
а чем крыса была плоха?
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Samov@r
1463018140
Зря не Карабас барабас
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