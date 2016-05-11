Сказочный персонаж Буратино может стать символом «Крыльев Советов».

Разработкой символа для самарского клуба занимаются местный депутат Александр Чернышев, руководитель городского клуба рукодельниц Ирина Аракчеева и представители футбольной общественности. После первого этапа конкурса, как сообщает официальный сайт думы городского округа Самара, в качестве символа был предложен именно Буратино.

В качестве аргументов для своего выбора авторы идеи приводят то обстоятельство, в первом футбольном матче в истории Самары играла команда Реального училища – в этом заведении получил образование создатель Буратино Алексей Толстой. Там же преподавал первый самарский футбольный тренер Вильгельм Иоганн Силландер, который был похож на другого персонажа сказки – папу Карло.