«Фратрия» требует от Аленичева уважения к «Спартаку»

Фанаты московского «Спартака» из «Фратрии» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

После матча между «Спартаком-2» и тульским «Арсеналом» тренер основного состава «Спартака» Дмитрий Аленичев активно праздновал вместе с игроками гостей выход в премьер-лигу. Ситуация еще более абсурдна тем, что этот выход стал возможным благодаря победе над «Спартаком-2».

Дмитрий Анатольевич, почему на глазах всей страны Вы не идете поддержать молодежь своего клуба, а отправляетесь в раздевалку соперника? Почему из раза в раз нарушаются основные правила клубного патриотизма? Игрок «Зенита» в самолете, празднование с «Арсеналом», ликование медицинского персонала и стюардов на «Открытие Арене» во время матчей с более чем принципиальными соперниками ЦСКА и «Зенитом». И все после победных матчей против нашего и Вашего клуба.



Мы не ждем ничего сверхъестественного. Уважение к клубу проявляется в каждой мелочи, а тем более, в поведении публичного человека, которым является тренер «Спартака».



Дмитрий Анатольевич, сделайте выводы из этих ошибок. Это не вопрос тренерской квалификации или сложного морального выбора. Это вопрос уважения к клубу и его болельщикам, ценности которых не менялись с 90-х годов, в которых Вы играли за «Спартак».



Также мы хотели бы понять, почему в «Спартаке» напрочь отсутствует какая-либо клубная «корпоративная» идеология? Все случаи наплевательского, а порой и откровенно издевательского отношения к нашим цветам и ценностям, не находят абсолютно никакого отклика от руководства команды, кроме идиотских интервью в прессе «а что такого?». Складывается ощущение, что имидж клуба, патриотизм, преданность – пустые слова для многих людей, работающих в «Спартаке» на абсолютно разных должностях.