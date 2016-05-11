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«Фратрия» требует от Аленичева уважения к «Спартаку»

11 мая 2016, 14:00
41

Фанаты московского «Спартака» из «Фратрии» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

После матча между «Спартаком-2» и тульским «Арсеналом» тренер основного состава «Спартака» Дмитрий Аленичев активно праздновал вместе с игроками гостей выход в премьер-лигу. Ситуация еще более абсурдна тем, что этот выход стал возможным благодаря победе над «Спартаком-2».

Дмитрий Анатольевич, почему на глазах всей страны Вы не идете поддержать молодежь своего клуба, а отправляетесь в раздевалку соперника? Почему из раза в раз нарушаются основные правила клубного патриотизма? Игрок «Зенита» в самолете, празднование с «Арсеналом», ликование медицинского персонала и стюардов на «Открытие Арене» во время матчей с более чем принципиальными соперниками ЦСКА и «Зенитом». И все после победных матчей против нашего и Вашего клуба.

Мы не ждем ничего сверхъестественного. Уважение к клубу проявляется в каждой мелочи, а тем более, в поведении публичного человека, которым является тренер «Спартака».

Дмитрий Анатольевич, сделайте выводы из этих ошибок. Это не вопрос тренерской квалификации или сложного морального выбора. Это вопрос уважения к клубу и его болельщикам, ценности которых не менялись с 90-х годов, в которых Вы играли за «Спартак».

Также мы хотели бы понять, почему в «Спартаке» напрочь отсутствует какая-либо клубная «корпоративная» идеология? Все случаи наплевательского, а порой и откровенно издевательского отношения к нашим цветам и ценностям, не находят абсолютно никакого отклика от руководства команды, кроме идиотских интервью в прессе «а что такого?». Складывается ощущение, что имидж клуба, патриотизм, преданность – пустые слова для многих людей, работающих в «Спартаке» на абсолютно разных должностях.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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meiram
1462964944
Очень своевременно и уместно написано, я тоже являюсь болельщиком "Спартака" с 1979 года,наверное всему руководству нужно хорошенько подумать над своими действиями!
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Сергей Свояк
1462966196
Они люди, которые работали друг с другом. Зашёл поздравить, что тут такого? Когда ему Тульский Арсенал предоставил шанс, Спартак этого не делал. Более чем уверен, что он заходил в раздевалку Спартак-2, но об этом никто не сказал,умолчали. Зато заострили внимание на том, что он пошёл поздравить арсенал с выходом в высший дивизион. Они достойны этого, почему не поздравить. А Дзюбу надо было выгнать из самолёта что ли? Они же все там знакомы и общаются на человечески-профессиональных качествах. Цвета цветами, а люди людьми. Фанатам никогда этого не понять. Опустят забрало и ничего не видят, или не хотят видеть.
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Наварх
1462967113
Вам не кажется, что диктовать главному тренеру команды как поступать это не прерогатива "фратрии"? Прежде всего Дзюба это воспитанник Спартака и играл за Спартак, побеждал ради Спартака. В какой то момент он оказался не нужен и его отдали по арендам, вот он и сделал выбор в нужном русло сменив Клуб окончательно. Аленичев и Дзюба Уважают друг друга и нет ничего зазорного, что Дзюба летел на самолёте со Спартаком. Может Вы, фратрия, считаете, что теперь здороваться и общаться с соперниками нельзя??? Идеология клуба запрещает брать в самолёт своего воспитанника??? Это футбол и соперничество на поле, а не в не его. Вы, фратрия, ведёте себя как расисты, какая разница игрок Зенита или Ростова. Если Вам морду нравится бить другим болельщикам и получать в ответ, это Ваша личная проблема и ни какого отношения к футболу и идеологии клуба не имеет. Вы просто больны и из за Вас нормальные болельщики страдают даже в самой фратрии и сам клуб выплачивая штрафы за символику, лозунги и так далее... Каждый человек вправе болеть за ту или иную команду и ни в одном клубе персонал не обязан болеть за клуб в котором работает. он медик и ему не важно красно-белый ты или бело-синий. Его задача помочь, а радоваться голу/победе любимой команды он вправе. Вы, фратрия не забывайте, что мир не вокруг Вас крутится. Если Аленичев захотел, то имеет права поздравить клуб с победой тот или иной и не надо перегибать палку со своей идеологией и патриотизмом, больше похоже на высокомерие и расизм по отношению к другим клубам.
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Диктор
1462967808
Ребята нам насрать на ваше мнение-чешите вон с наших веток-хорош уже пиариться за счет Спартака-идите пишите на своих полупустых веточках.
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Obojaemiy
1462968049
Фратрия, кто бы говорил!!!! после каждого матча из за вас такие штрафы накладывают....где уважение к клубу?
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Arhadiavol
1462969686
Вы фанаты, а он обычной нормальный человек и болельщик и нет ничего такого в том, что он сходил на матч поддержать свой бывший клуб...это у вас вражда там и вы пи....тесь со всеми, а у меня например море друзей которые болеют за мои не любимые клубы и что? я могу спокойно с ними сходить на футбол на их любимую команду и что теперь я предал свою любимую? смешно...нет ничего плохого в его поступках
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Торпедо 67
1462973196
Фратрия вы или мудаки или специально нагнетайте. дубль спартака создан для других целей. а Арсенал для Аленичева не пустой звук. он же не поздравлял соперника когда основа влетала. включите мозг хоть иногда.
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андрей андреев
1462973839
А "фратрия" ,что за слово? От слова "фрикция" ? Онанисты что ли?
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J4m
1462974155
Флаг третьего рейха на матче с Шинником в кубковой игре, это клубный патриотизм? У себя на секторе порядок наведите, для начала.
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Andrei_2411
1462995937
я болею за "Спартак" с 1979 года. всякое видел... и в чемпионате Союза и России... и горести поражений и радости побед. но мы были едины на стадионе... потому что у нас была своя гордость за клуб за наш "Спартак" а сейчас я не могу (да и не хочу) идти на стадион... вот из-за таких как ВЫ. да мне просто стыдно там находиться вместе с вами... фатрия вы или ещё что то не понятное. сплошной мат... речёвки ваши глупые(мягко сказано). (мы Спартак а вы го..но). Го..но - это вы!!! люди не далёкого ума. да половина из вас не то что историю... они состав назвать не могут.(сам слышал). и правильно вам тут пишут... вы у себя порядок наведите... а уж потом диктуйте свои условия. а то вы чем то начинаете напоминать соседей наших... таких же не далёких умом "майданутых" молодчиков.
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