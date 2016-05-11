«Ливерпуль» и «Челси» определят сильнейшего

11 мая состоится матч перенесенного 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Челси». В текущем розыгрыше АПЛ обе команды сыграли крайне неудачно, а их сегодняшняя битва лишена какой либо интриги. Несмотря на это, посмотреть на встречу английских грандов всегда интересно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 22:00.