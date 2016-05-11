Кэррик: «Теперь судьба четвертой строчки находится в руках «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пообщался с журналистами после поражения от «Вест Хэма» (2:3) в матче 35-го тура АПЛ.

«Мы были в хорошем положении по ходу матча, но это нам не помогло. В таких ситуациях нам следовало быть умнее.

Как и ожидалось, атмосфера на матче была накалена, но с такими ситуациями мы уже сталкивались. С этим надо справляться.

Мы допустили осечку, и теперь судьба четвертой строчки находится в руках «Ман Сити».

Надо побеждать в последнем туре, а там будет видно», – сказал Кэррик.

Напомним, что за тур до завершения первенства «красные дьяволы» отстают от «горожан» на два очка.