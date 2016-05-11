«Вест Хэм» накажет фанатов, атаковавших автобус с игроками «Манчестер Юнайтед»

Руководство лондонского «Вест Хэма» обещает пожизненно запретить посещать матчи хулиганам, которые совершили нападение на автобус с игроками «Манчестер Юнайтед» перед перенесенной игрой 35-го тура чемпионата Англии (3:2).

«Это был невероятный вечер, который подарил нам невероятные моменты. 99 процентов фанатов вели себя замечательно и значительно помогли клубу. Но нам известно, что некоторые фанаты за пределами стадиона повели себя неправильно, совершив атаку на автобус «Манчестер Юнайтед». Это неприемлемо, и мы будем работать вместе с полицией, чтобы идентифицировать этих людей и пожизненно запретить им посещать футбольные матчи», – гласит заявление «молотобойцев».