Ван Гаал: «Попадание в четверку все еще возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после поражения в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:3).

«Это очень разочаровывает, потому что мы вели в счете. Мы упустили преимущество из-за стандартных положений.

Тренер никогда не может быть доволен, но если ты ведешь 2:1 к 70-й минуте, то нужно лучше контролировать мяч

Я думаю, что мы все еще можем финишировать в четверке, но теперь это зависит не от нас – вот в чем разница», – сказал ван Гаал.

Также наставник манкунианцев прокомментировал инцидент с нападением на автобус команды перед матчем.

«Мы профессионалы и живем в таком мире. Мы знаем, что подобное иногда происходит – с этим нужно справляться. За 20 минут до конца игры мы вели в счете, так что я не думаю, что эти события повлияли на нас».