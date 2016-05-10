Совладелец «Вест Хэма»: «Автобус «МЮ» не поврежден, они могли бы приехать пораньше»

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан прокомментировал инцидент с нападением фанатов лондонцев на автобус «Манчестер Юнайтед» перед игрой 35-го тура АПЛ.

«Плохо, что матч перенесли: будет уже поздний вечер, и многие из наших фанатов не смогут остаться.

Я не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» не мог приехать часам к шести – они вполне могли бы это сделать. Они знали, что будет толпа. Это безумие.

Люди собрались возле автобуса, но не нападали на него. Если вы посмотрите на автобус, то увидите, что повреждений нет.

Если бы мы приехали поздно на «Олд Траффорд», то ради нас матч не переносили бы», – сказал Салливан.