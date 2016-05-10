Ван Гаал: «Фотографии говорят обо всем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал нападение на автобус команды, из-за чего был отложен матч 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Фотографии говорят обо всем. Я видел, как полиция все это снимала.

Это эмоциональная ситуация для людей, но для нас это уже второй раз, когда матч в Лондоне начинается позже. Сейчас лучше, чем в прошлый раз: у нас хотя бы есть время на подготовку.

Это не первый раз, когда я вижу подобное. Все это не очень хорошо, потому что оказывает влияние на игроков. Жаль», – сказал ван Гаал.