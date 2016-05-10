18 футболистов «Зенита» отправились в Саранск

Во вторник «Зенит» вылетели из аэропорта «Пулково» в Саранск. В составе команды на выездной матч отправились 18 футболистов:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков

Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Андрей Иванов, Максим Палиенко

Полузащитники: Хави Гарсия, Маурисио, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов

Нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» – «Зенит» состоится в среду, 11 мая, в 19:30 по московскому времени.