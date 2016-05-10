КДК РФС рассмотрит инцидент с сожжением атрибутики «Динамо» болельщиками «Спартака»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц перечислил вопросы, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании комитета по итогам 27-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что КДК РФС соберется 11 мая в 10:00.

«В повестку ближайшего заседания КДК включены следующие вопросы: матч «Ростов» – «Локомотив» – скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики. Матч ЦСКА – «Терек» – болельщики футбольного клуба «Терек» вывесили пять несогласованных баннеров. Матч «Кубань» – «Мордовия» – болельщики «Кубани» скандировали ненормативную лексику, а также появление на поле животных. Футбольный клуб «Мордовия» – неподобающее поведение команды: имеются в виду шесть желтых карточек в одном матче. Матч «Амкар» – «Урал» – болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику. «Спартак» – «Динамо» – болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, а также болельщики футбольного клуба «Спартак» сжигали атрибутику футбольного клуба «Динамо», – сказал Григорьянц.