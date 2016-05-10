Головин: «Надо брать девять очков в трех матчах»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона в России. Напомним, что до завершения российского первенства осталось три тура и на данный момент именно армейцы лидируют в турнирной таблице, опережая «Ростов» на два очка.

«Небольшое волнение действительно присутствует. Мне кажется, это вполне нормально, поскольку борьба идет нешуточная, а развязка уже близко. У нас в команде опытные ребята, они всегда помогают, объясняют, что к чему. Рассказывают и о том, как с этим волнением справиться. Большинство наших игроков уже оказывались в такой ситуации и выходили из нее победителями.

Сейчас уже «Ростов» главный конкурент за золото. Он к нам ближе всех по набранным очкам. Конечно, взлет ростовчан стал неожиданным, вряд ли до начала сезона кто-то думал, что они заберутся так высоко. «Зенит» тоже не потерял шансов. Но только ЦСКА сейчас зависит исключительно от собственных результатов. Надо брать девять очков в трех матчах, и цель будет достигнута. На это и настраиваемся», — заявил он.