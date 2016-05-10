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Головин: «Надо брать девять очков в трех матчах»

10 мая 2016, 11:24
14

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своих ожиданиях от концовки сезона в России. Напомним, что до завершения российского первенства осталось три тура и на данный момент именно армейцы лидируют в турнирной таблице, опережая «Ростов» на два очка.

«Небольшое волнение действительно присутствует. Мне кажется, это вполне нормально, поскольку борьба идет нешуточная, а развязка уже близко. У нас в команде опытные ребята, они всегда помогают, объясняют, что к чему. Рассказывают и о том, как с этим волнением справиться. Большинство наших игроков уже оказывались в такой ситуации и выходили из нее победителями.

Сейчас уже «Ростов» главный конкурент за золото. Он к нам ближе всех по набранным очкам. Конечно, взлет ростовчан стал неожиданным, вряд ли до начала сезона кто-то думал, что они заберутся так высоко. «Зенит» тоже не потерял шансов. Но только ЦСКА сейчас зависит исключительно от собственных результатов. Надо брать девять очков в трех матчах, и цель будет достигнута. На это и настраиваемся», — заявил он.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (14)
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iglls73
1462869382
Получите вы своё от Краснодара и Рубина и желательно по полной. Справедливость должна восторжествовать и Гинер не поможет.
Ответить
Dima Boikov
1462869558
Ростов чемпион
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neveldomha
1462873893
У Гинера чеки разосланы.
Ответить
subbdim
1462878281
надо Саша, надо
Ответить
kykyi
1462879768
А лучше 12
Ответить
Майор Дзагоев
1462884335
Значит, Саша, надо в убойных позициях не пасы давать, а бить, бить так, как в кубке, точно и сильно. А вообще продолжай прогрессировать и радовать своей игрой! Все в ваших ногах, парни, надо только забивать и не получать фолы и голы в свои ворота
Ответить
vgarakh
1462885726
Возьмете 3 очка
Ответить
zeni
1462887392
Ща Замотай ГУБЕНКИ!!
Ответить
zeni
1462887422
Хотя Гинер УЖЕ проплатил!!
Ответить
Александр ЗА
1462936029
Да
Ответить
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