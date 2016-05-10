Иванов: «РФПЛ не требовала от судей отвечать Гинеру»

Глава судейского корпуса РФС Валентин Иванов прокомментировал решение судей РФПЛ дать коллективный ответ президенту ЦСКА Евгению Гинеру, который жестко высказался в адрес Иванова после матча ЦСКА — «Терек» (1:0).

«В какой-то степени это неожиданность для меня, потому что судьи весьма редко объединяются для того, чтобы донести свою позицию до общественности. Как-то это не очень принято. Ни от кого такого не требовал. Понимаю, как тяжело в конце сезона.

Желание клубов переложить ответственность с себя на арбитров? Всегда так было. И нынешняя весна в этом смысле — без шансов на изменения. Какие-то спорные моменты могут возникать, и люди будут делать то, о чем вы говорите», — сказал он.