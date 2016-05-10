Президент «Вест Хэма»: «На этой неделе предложим 20–25 миллионов за игрока. У нас будет топ-форвард»

Президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы надеемся заполучить одного или двух топ-игроков. Олимпийский стадион дополнительно принесет нам около 12 миллионов фунтов в год, но не 100 миллионов.

Сегодня мы предложили за игрока 23,7 миллиона фунтов, а на этой неделе предложим еще 20 или 25 миллионов за футболиста в Англии. Так что мы в любом случае получим топ-форварда.

Это заявление о намерениях. Мы потратим на трансферы 30–50 миллионов фунтов этим летом. Но команду нужно строить постепенно. Нельзя просто взять и стать конкурентом таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», – сказал Салливан.