Месси: «Барселона» хочет, чтобы «Реал» никогда ничего не выигрывал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в «Барселоне» хотят, чтобы «Реал» никогда ничего не выигрывал, а мадридцы желают того же нам.

«Реал» опять вышел в финал Лиги чемпионов, а нам нужно думать о своих проблемах. Было бы хорошо победить в Примере и в Кубке Испании, но это будет нелегко.

Мы боремся с «Реалом», «Атлетико», «Севильей» и «Вильярреалом» – это серьезные команды, и нам нравится с ними соперничать», – сказал Месси.