Ривалдо призвал бойкотировать Олимпиаду в Рио

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо призвал всех болельщиков отказаться от поездки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По словам футболиста, визит в страну Южной Америки может грозить большой опасностью для туристов.

«В Рио-де-Жанейро бандиты убили 17-летнюю девочку. В Бразилии дела становятся все хуже с каждым днем. Я советую отказаться от посещения Олимпиады в Рио всем тем, кто намерен был посетить нашу страну. Здесь ваша жизнь будет в опасности. Это я уже не говорю о больницах, которые находятся в плохом состоянии, а также о том безобразии, которое творится в нашей политике. Только Бог способен изменить положение дел в Бразилии», – сказал Ривалдо.