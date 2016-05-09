В Бразилии от сердечного приступа скончался футболист

Полузащитник «Фрибургенсе» Бернардо Рибейро умер от сердечного приступа в это воскресенье.

26-летний футболист упал в обморок во время любительского матча чемпионата Бразилии. Игроку вызвали «скорую помощь», однако по пути в больницу он скончался.

Рибейро был известен своим выступлением за австралийский «Ньюкасл Джетс». Также он играл в Албании, Италии и Финляндии.

Напомним, что несколько дней назад в чемпионате Румынии от сердечного приступа умер камерунский полузащитник Патрик Экенг.