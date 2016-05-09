Самедов: «Календарь у «Локомотива» – не подарок, но нам нужны очки»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился своими ожиданиями от оставшихся матчей сезона.
«Получается, что календарь у нас – не подарок, но «Локомотиву» нужны очки. Со всеми этими командами будет интересно играть.
Неприятно, что после текущего тура мы потеряли даже теоретические шансы на золотые медали, но ничего не поделаешь. Нужно от этого отходить и двигаться дальше».
Отметим, что на данный момент «железнодорожники» расположились на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 10 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»