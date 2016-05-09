Зобнин: «Мы все очень злы после матча со «Спартаком»

Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин рассказал о том, что чувствуют его партнeры по команде после поражения в столичном дерби от «Спартака» (0:3).

«Конечно, результат неудовлетворительный. В первом тайме мы придерживались своего плана: у нас были моменты, и играли неплохо, но чуть-чуть не дотерпели и пропустили гол на последней минуте тайма. Если бы этого гола не было, думаю, во втором тайме игра была бы совсем другая. Мы все расстроенные, даже можно сказать, очень злы».

Отметим, на данный момент «Динамо» расположилось на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков после 27 матчей.